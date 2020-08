Notizie Milan, terminato l’incontro con l’agente di Pezzella: le ultime

Notizie Milan – Incontro terminato con l’ag. di Pezzella

Dopo giorni di silenzio, torna a riaprirsi concretamente per il Milan la pista che porta German Pezzella, centrale argentino nonché capitano della Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, nella giornata di oggi sarebbe andato in scena un incontro a casa Milan tra l’agente del giocatore, Martin Guastadisegno, e la dirigenza rossonera. L’incontro, terminato pochi minuti fa, ha ribadito quel che già era nell’aria nei giorni scorsi: Massara e Maldini hanno individuato nel calciatore argentino il rinforzo di qualità per la linea arretrata. Il Milan fa sul serio per Pezzella, ma ora serve trovare un accordo con la Fiorentina che, dal canto suo, non intende scendere sotto una valutazione di circa 25 milioni di euro.