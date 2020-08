Notizie Milan, Szoboszlai a sorpresa: «Resto qui un altro anno»

Notizie Milan – Sfuma Szoboszlai, resta al Salisburgo

Arrivano importanti novità in chiave mercato per il Milan: Dominik Szoboszlai, gioiello del Salisburgo cercato con forza dai rossoneri negli ultimi mesi, ha comunicato la propria scelta sul futuro, che lo vedrà quindi legato per un’altra stagione al club austriaco. L’annuncio è stato fatto direttamente ai canali ufficiali del club, ecco le sue parole:

«Ho parlato con la mia famiglia e il mio agente e voglio giocare di nuovo in Champions League con il Salisburgo».

Doccia fredda, dunque, per il club rossonero, che dovrà cercare altrove un elemento di qualità per rinforzare il centrocampo di Stefano Pioli in vista della prossima stagione di Serie A.