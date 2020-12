Notizie Milan – Szoboszlai: Lipsia favorito, ma c’è ancora uno spirgalio

MILANO – C’è ancora uno spiraglio per arrivare a Dominik Szoboszlai. Nonostante il portale calciomerato.com, riveli come sia orami il Lipsia la squadra davanti a tutte quelle interessate, Milan compreso. Il calciatore ungherese infatti non ha preso alcuna decisone sul suo futuro, ma il club tedesco è in forte pressing. Se dovesse saltare il suo passaggio in Bundesliga allora i rossoneri potrebbero rientrare in corsa. Anche in questo caso però ci sarebbe da fare i conti con una concorrenza agguerritissima: Atletico Madrid, Arsenal e Paris Saint-Germain non resteranno a guardare.

