Notizie Milan – Stefano Pioli in ansia per i suoi nazionali

MILANO – Ansia Pioli. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico del Milan infatti starebbe aspettando il rientro dei suoi nazionali in Italia. I calciatori rossoneri dovranno sottoporsi ad un nuovo tampone per il Covid-19. Soltanto dopo l’esito dei test sarà possibile sapere che sarà realmente a disposizione per il Derby contro l’Inter di sabato prossimo. Un’incognita, quella del Coronavirus, che ovviamente accompagnerà il Milan, e tutte le altre società calcistiche del mondo, fino al termine della stagione. Tra le fila dei rossoneri i positivi per ora sono Gabbia, Duarte e Bonera, membro dello staff di Stefano Pioli.