Notizie Milan – Simakan, ecco quanto serve per strapparlo allo Strasburgo

MILANO – Il Milan vuole rinforzare la rosa durante il mercato invernale e lo vuole fare regalando a Pioli un difensore. La dirigenza sta seguendo due profili, già dall'ultimo mercato: il primo è Ajer che questa affronterà il Milan in Europa League, l'altro è Simakan dello Strasburgo. Quest'ultimo molto vicino in estate, ma alla fine non si trovò l'accordo. Ora il club transalpino, per lasciare partire il proprio giocatore, chiede 20 milioni.