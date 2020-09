Notizie Milan – Si potrebbe lavorare al prestito per Milenkovic

MILANO – Continuano i movimenti sul mercato del Milan! I rossoneri sono alla ricerca di ulteriori rinforzi per la rosa affidata alle mani di mister Pioli e vorrebbero mettere a segno un colpo per la difesa. Diversi nomi hanno circolato in questi giorni, ma uno dei più caldi sembra essere quello di Nikola Milenkovic.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza milanista potrebbe lavorare al prestito con diritto di riscatto per il difensore serbo. In questo modo, potrebbe cercare di abbassare le pretese della Fiorentina, che detiene il cartellino del giocatore: i viola, infatti, chiedono intorno ai 40 milioni di euro per lasciar partire Milenkovic. Il Milan, però, potrebbe portare avanti un'operazione simile a quella per Tonali: un super-prestito e, l'anno successivo, una cifra di riscatto più bassa. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni; intanto, i rossoneri studiano la strategia per portare all'ombra della Madonnina un altro colpo.