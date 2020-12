Notizie Milan – Sergio Ramos, appuntamento con Florentino Perez

MILANO – Marca ha riportato le ultime novità sul futuro di Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid infatti è in scadenza di contratto e tra le tante a cui è stato accostato nell’ultimo periodo c’è anche il Milan. Stanno a quanto riporta il quotidiano spagnolo però il calciatore ha in agenda un appuntamento con Florentino Perez, presidente dei Blancos, entro la fine dell’anno. Sul centrale comunque resta alto l’interesse di club importantissimi come il Paris Saint-Germain e la Juventus. I rossoneri restano alla finestra. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA