Notizie Milan – Serge Aurier avrebbe rifiutato i rossoneri

MILANO – Si infittisce sembra di più la trama dell’affare Serge Aurier: secondo quanto riportato da football.london, il terzino del Tottenham avrebbe rifiutato il trasferimento al Milan, affermando di voler rimanere con la società londinese. Il giocatore aveva già rifiutato anche il Wolverhampton, interessato a lui come contropartita per Doherty.

Gli Spurs, comunque, sembrerebbero intenzionati a cedere l’esterno ivoriano: infatti, dopo aver ufficializzato ieri l’acquisto dell’irlandese dai Wolves, avrebbero avviato una trattativa per un altro difensore. Si tratta del coreano Kim Min-Jae, sulle cui tracce si era messa anche la Lazio: gli inglesi avrebbero pronta un’offerta da 15 milioni di sterline per assicurarsi il giocatore che, in caso di arrivo, metterebbe Aurier ancora più ai margini della rosa. Per questo, il Milan potrebbe continuare a tenere d’occhio il terzino classe 1992 e tentare ancora una volta l’affondo per acquistarlo.