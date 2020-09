Notizie Milan, scoppia il caso Donnarumma: rinnovo inaccettabile per Raiola

Milan – Si complica il rinnovo per Donnarumma: i dettagli

Dopo la buona riuscita del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, non senza qualche complicazione di troppo, adesso il Milan si trova ad affrontare un altro serio problema: il rinnovo di Donnarumma. Il portiere rossonero, legato da un contratto fino al 30 giugno 2021, è un elemento cruciale per il club, che vorrebbe trattenerlo per non rischiare di perdere a costo zero un patrimonio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, però, sarebbe scoppiato un caso circa questa operazione con il suo agente, Mino Raiola, il quale avrebbe ritenuto inaccettabile la proposta di rinnovo senza adeguamenti offerta dal club. L'agente del classe '99 si aspetta un incremento importante circa lo stipendio del suo assistito, con l'aggiunta di una clausola rescissoria molto bassa, per facilitarne le operazioni per un eventuale addio. Con queste condizioni, Donnarumma sembra ormai sempre più lontano dal Milan che, in caso di fumata nera per il rinnovo, dovrà scegliere se monetizzare immediatamente o lasciar scadere i termini del contratto.