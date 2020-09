Notizie Milan – Scaroni incontra l’Inter: ecco perchè

MILANO – Paolo Scaroni, presidente del Milan, secondo quanto riporta calciomercato.com, si trova nella sede dell’Inter. Il motivo dell’incontro è legato al progetto per il nuovo stadio di Milano, progetto che deve essere presentato alla giunta comunale. Si questo argomento anche il Sindaco Sala si è espresso negli ultimi giorni dichiarando di non voler parlare del nuovo impianto sportivo cittadino, fino a quando non sarà presentato il progetto congiunto di rossoneri e nerazzurri. Scaroni ha incontrato l’Inter per fare il punto della situazione e continuare sulla linea comune condivisa dalle due società.