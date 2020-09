Notizie Milan – Saelemaekers: “Ibra? Se parla sto zitto e metto in pratica”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Alexis Saelemaekers ha concesso un’intervista a Sport/Foot Magazine. tra i vari temi toccati dal calciatore del Milan c’è stato anche Zlatan Ibrahimovic e il rapporto che ha con lo svedese. Ecco le sue parole:

“Ibra? Quando parla sto zitto e poi metto in pratica. Io sono fatto così, lui è il capo dello spogliatoio e ti dice le cose senza alcun filtro. E’ quel tipo di persona con con pensi due volte a quello che dici se parla con te. Se gli dice qualcosa che non va bene, non ci pensa poi molto a farti nero. Questo è il mio rapporto con lui, che è molto diverso per esempio a quello che ho con Calhanoglu“.