Notizie Milan – Saelemaekers e Musacchio non convocati, ecco perché

MILANO – Non ci saranno questa sera Alexis Saelemaekers e Mateo Musacchio. Motivazioni differenti che hanno portato alla scelta di Stefano Pioli. Il belga infatti non è al meglio e visti tanti impegni che porteranno poi alla sosta Natalizia è stato deciso di non rischiarlo. Quindi questa sera spazio ancora a Castillejo sulla destra. Musacchio invece non figura nella lista dei convocati per scelta tecnica. L’avventura dell’argentino in rossonero sembra sempre più vicina alla conclusione. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<