Notizie Milan – Romagnoli, titolare contro i nerazzurri

MILANO – Pioli può sorridere, le quotazioni di Alessio Romagnoli, in campo nel Derby, sono in rialzo. Il capitano rossonero avrebbe recuperato totalmente dal suo infortunio, che lo ha tenuto lontano dal campo negli ultimi tre mesi. Una buona notizia per l'allenatore del Milan, che si presenterà alla stracittadina son il solo Kjaer al meglio della condizione. Il rischio per il Diavolo era quello di presentare una coppia di centrali formata dal danese e Franck Kessie, che da centrocampista si sarebbe dovuto adattare nel cuore della difesa. Il 'pericolo' sembra essere scampato, Romagnoli prenota un posto in campo a San Siro, per sabato prossimo.