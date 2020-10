Notizie Milan – Romagnoli si allena in vista dell’Inter

MILANO – Come ampiamente riportato Matteo Gabbia è risultato positivo al Covid-19. Una notizia che non fa che accelerare il recupero di Alessio Romagnoli, n vista della prossima gara in campionato: il Derby contro l’Inter. Pioli ha i difensori contati. Solo Kjaer attualmente è al 100% e per la sfida contro i nerazzurri non si potrà prescindere dal capitano rossonero, pronto al suo esordio stagionale in Serie A con i rossoneri. Proprio per questo il difensore continua ad allenarsi a Milanello, agli ordini di mister Pioli. Il calciatore è stato immortalato tra le foto della seduta odierna, che sono state postate sui profili social del Milan.