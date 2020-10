Notizie Milan – Romagnoli, Musacchio e Duarte: il punto sul loro rientro

MILANO – Il Milan mette nel mirino l’Inter e il Derby, prossimo impegno in campionato per rossoneri e nerazzurri. Stefano Pioli, ad oggi, ha gli uomini contati in difesa, può sorridere però, perché Romagnoli sembra essere sulla via del recupero e dovrebbe esserci a San Siro. La situazione degli altri lungo degenti non è così positiva. Duarte è ancora fermo a causa del Coronavirus e il suo ritorno dipenderà dalla negatività al doppio tampone. Mentre per Musacchio si dovranno aspettare ancora dieci giorni, prima di avere una situazione più chiara. Servirà pazienza per rivedere in campo l’ex Villareal.