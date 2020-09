Notizie Milan – Rinnovato l’accordo con il Banco BPM

MILANO – Il Milan e il Banco BPM ancora insieme per tre anni! Ecco il comunicato ufficiale rilasciato dalla società rossonera sul proprio sito web ufficiale:

“Rinnovato per le prossime tre stagioni l’accordo di partnership tra AC Milan e Banco BPM, come Premium Partner, Official Bank e da quest’anno Jersey Sponsor – sponsor di maglia – della Prima Squadra Femminile, nella comune volontà di proseguire la collaborazione iniziata nella stagione 2013/2014.

A firmare il rinnovo l’Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, e Ivan Gazidis, Amministratore Delegato di AC Milan, che si sono incontrati oggi presso la sede milanese di Banco BPM.

L’accordo riguarderà le stagioni sportive 2020/21, 2021/22 e 2022/23.

Il rinnovo della partnership conferma la fiducia tra due realtà nate, cresciute e radicate nel medesimo contesto territoriale e riconosce l’importanza e il valore dello storico brand rossonero in Italia e nel mondo, che continua ad attirare investimenti, ma soprattutto l’entusiasmo di milioni di tifosi.

Questa collaborazione tra la Banca e il prestigioso Club sportivo incrementa tutte le attività già in essere rivolte a clienti e tifosi, come i progetti dedicati ai giovani nelle Academy rossonere, inclusa la Banco BPM Milan Cup, l’importante torneo annuale delle Scuole Calcio Milan presenti su tutto il territorio nazionale; nonché la collaborazione con Fondazione Milan nell’ambito dello sviluppo di progetti sociali.

Dalla stagione 2020/21, inoltre, Banco BPM è diventato il primo e storico Jersey Sponsor indipendente della Prima Squadra Femminile, di cui esattamente un anno fa, nel settembre 2019, la Banca aveva ospitato la presentazione negli spazi di piazza Meda. Il logo Banco BPM è apparso per la prima volta sulle maglie gara delle Rossonere nell’amichevole internazionale giocata ad Amsterdam contro l’Ajax e vinta 5-0.

La prosecuzione della partnership tra Banco BPM e AC Milan rappresenta un importante elemento di continuità in grado di offrire ai clienti e ai tifosi rossoneri vantaggi ed esclusive occasioni per vivere la propria squadra del cuore da protagonisti".