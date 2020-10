Notizie Milan – Rebic, rientro rinviato. Forse con la Roma

MILANO – Ante Rebic dovrebbe sventolare ancora una volta bandiera bianca. Il rientro del croato era previsto contro il Celtic, in Europa League, giovedì prossimo. Ma l’esterno difficilmente sarà a disposizione di mister Pioli per la gara europea. Più facile vederlo in campo, anche per uno spezzone di partita, contro la Roma. Il Milan dovrebbe quindi affidarsi a uno tra Brahim Diaz e Rafael Leao sulla fascia sinistra. L’infortunio al braccio quindi continua a fermare Ante Rebic, i rossoneri sperano ovviamente di recuperare il prima possibile il croato.