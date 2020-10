Notizie Milan – Real Madrid, un calciatore andrà sul mercato

MILANO – Luka Jovic a gennaio partirà, questa è la decisione presa dal Real Madrid, stando a quanto riferito da fichajes.com. L’attaccante è stato a lungo inseguito dal Milan nella scorsa sessione invernale di mercato e qualche è tornata alla ribalta quest’estate per i rossoneri, ma in entrambi i casi l’ex Eintracht Francoforte non è mai arrivato a Milanello. Difficile comunque vederlo con la maglia del Diavolo nel prossimo futuro.