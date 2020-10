Notizie Milan – Quando rientrerà Hakan Calhanoglu?

MILANO – Si è fermato durante l’allenamento Hakan Calhanoglu, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia. Dopo le prime valutazioni mediche i tempi di recupero sono stimati in una decina di giorni, con il turco che salterà il Celtic, la Roma e lo Sparta Praga. C’è, comunque, moderato ottimismo. La caviglia è meno gonfia, ma il numero dieci rossonero ha ancora dolore e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Al suo posto, in Europa League, ballottaggio tra Rafael Leao e Brahim Diaz.