Notizie Milan – Quando rientra capitan Romagnoli?

MILANO – Ci sarà Gabbia al centro della difesa questa sera contro lo Shamrock Rovers, nel preliminare di Europa League. Mentre la fascia di capitano andrà al braccio di Gigio Donnaruma, in entrambi i casi è determinante l'assenza di Alessio Romagnoli. Infortunatosi lo scorso luglio al flessore nella sfida di campionato contro il Sassuolo, il difensore però adesso è finalmente sulla via del ritorno. Oltre al match di questa, però il giocatore salterà anche la prima di campionato con il Bologna, in programma lunedì prossimo. Dovrebbe farcela a tornare a disposizione di mister Pioli per la gara contro il Crotone, in di domenica 27 settembre. Il rientro del numero 13 è quindi previsto per fine mese, in occasione della seconda giornata del nuovo campionato.