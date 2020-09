Notizie Milan – Prosegue l’interesse per Boubakary Soumaré

MILANO – Il Milan continua a muoversi sul mercato! La dirigenza vuol rinforzare sempre di più la squadra e regalare a mister Pioli le carte giuste per fare una grande stagione e riportare il club al posto che gli spetta: il tetto d’Italia e d’Europa. Dopo Tonali e Brahim Diaz, si sta cercando un centrocampista di forza e nelle ultime settimane si sta lavorando per il ritorno in Italia di Bakayoko.

Stando a quanto riportato da TuttoSport, sembrerebbe però che la trattativa con il Chelsea stia andando incontro a qualche difficoltà. Per questo, la società rossonera ha deciso di continuare anche a guardarsi intorno, alla ricerca di nomi altrettanto buoni per la mediana. Infatti, sembra che stia proseguendo l'interesse per Boubakary Soumaré, centrocampista classe 1999 del Lille. Giocatore molto forte fisicamente, potrebbe essere il giusto innesto in caso di mancato arrivo di Bakayoko. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi sulla situazione: nel frattempo, comunque, il Milan mette nel mirino il giovane Soumaré.