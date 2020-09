Notizie Milan Primavera – Arriva la prima sconfitta per i ragazzi di Giunti

MILANO – Arriva la prima caduta in campionato per i ragazzi di mister Giunti. Il Milan Primavera si arrende all’Atalanta, in casa al Vismara, che passa grazie alla rete nel secondo tempo di Cortinovis. Un risultato che poteva, forse, essere preventivato. I nerazzurri, infatti, sono campioni d’Italia in carica, della categoria. Mentre i rossoneri sono appena tornati in Primavera 1, dopo una cavalcata incredibile in Primavera 2. La prima sconfitta stagionale per il Milan di Federico Giunti arriva dopo la vittoria alla prima ufficiale della stagione, in campionato, e dopo la vittoria in Coppa Italia. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa rossonera. Carlo Pellegatti scatenato: “Quattro colpi in una settimana!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA