Notizie Milan – Pobega subito convocato da Italiano

MILANO – Tommaso Pobega vuole diventare protagonista anche in Serie A, dopo l’ottima stagione, quella passata, in Serie B con il Pordenone. L’ex Milan, infatti, è stato convocato da mister Italiano per la gara di domani, Spazia-Sassuolo, in programma alle ore 12:30. Il giocane centrocampista tuttavia non dovrebbe partire titolare nel 4-3-3 spezzino, con Mora, Ricci e Bartolomei a comporre la line mediana di Italiano, almeno dall’inizio. Non è escluso però, per il prodotto delle giovanili rossonero, di trovare spazio a partita in corso.