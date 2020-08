Notizie Milan, Pessina ancora nel mirino dei rossoneri: le ultime

Notizie Milan – Pessina resta un obiettivo per il centrocampo

Il Milan, attraverso Maldini e Massara, continua a lavorare per rinforzare il centrocampo di Stefano Pioli in vista della nuova stagione alle porte. Oltre a Bakayoko e Tonali, il Milan non avrebbe smesso di monitorare anche un ex rossonero: Matteo Pessina, attualmente di proprietà dell’Atalanta. La stagione appena conclusa al Verona lo ha consacrato come giovane di alto livello, tanto da portare il Milan a pensare di riportarlo a casa, viste anche le condizioni favorevoli di un’operazione in tal senso. Al momento della cessione, infatti, il club rossonero avrebbe mantenuto una percentuale sulla futura rivendita pari al 50%, che in sostanza dimezzerebbe i costi di un eventuale ritorno. Nei prossimi giorni, in attesa di capire le situazioni legate a Bakayoko e Tonali, potrebbero esserci aggiornamenti in tal senso.