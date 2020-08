Notizie Milan, Peppe Di Stefano a Sky: “Impresa del Milan con Tonali”

Notizie Milan – Peppe Di Stefano sul Milan e Tonali

MILANO – La trattativa del Milan per l’acquisto di Sandro Tonali comincia ormai fare scalpore! Tutti ne parlano, lodando la grande abilità della dirigenza rossonera nell’inserirsi e battere la concorrenza di diversi club per assicurarsi le prestazione del giocatore.

Anche Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha parlato di questa storia, intervenendo ai microfoni della nota televisione satellitare: ha affermato che i rossoneri, nel caso in cui riuscissero a portare a termine l’operazione, compirebbero una vera impresa di mercato. Il Milan, infatti, è riuscito a scavalcare l’Inter, che da tempo aveva un accordo col giocatore, e il Manchester United offrendo al Brescia 10 milioni per il prestito e 20 per il riscatto. Il giornalista ha poi affermato che, se la trattativa, come previsto, dovesse andare a buon fine, verranno accontentati sia Tonali, che da bambino era un tifoso rossonero, sia le due società.