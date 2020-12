Notizie Milan – Pato accende l’interesse di due club italiani

MILANO – Alexandre Pato potrebbe tornare a giocare in Italia. L’ex attaccante del Milan, infatti, starebbe prendendo in considerazione due destinazioni, una in Serie A e l’altra in nel campionato cadetto. Il Genoa e il Monza del duo Berlusconi-Galliani, sono entrambe interessate alla punta brasiliani, che a distanza di anni potrebbe tornare a calcare i campi di calcio del nostro paese. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA