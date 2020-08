Notizie Milan, Paquetà sul piede di partenza: offerto a Fiorentina e Lazio

Notizie Milan – Paquetà non rientra nei piani di Pioli

Sono giorni caldi sul fronte mercato per il Milan che, dopo l'acquisto ormai vicino di Sandro Tonali dal Brescia ed il rinnovo di Ibrahimovic, deve fare i conti anche con le cessioni dei giocatori in esubero. Sul piede di partenza, tra gli altri, spicca il nome di Lucas Paquetà, centrocampista brasiliano arrivato nel gennaio 2019 dal Flamengo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il giocatore non si sarebbe mai ambientato a dovere con nessuno degli allenatori avuti fino ad ora, e la società starebbe cercando di inserire il suo cartellino in varie operazioni di mercato in entrata. Ad oggi, i rossoneri hanno provato a mettere in piedi uno scambio, rifiutato dalla Fiorentina, con Milenkovic ed un altro con la Lazio per l'attaccante Felipe Caicedo. Nei prossimi giorni la situazione dovrebbe essere più chiara, con la certezza, però, di dover trovare una sistemazione per il brasiliano.