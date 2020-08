Notizie Milan – Oggi il sorteggio di Europa League per i rossoneri

MILANO – Oggi, ore 13:00, a Nyon andranno i scena i sorteggi per il secondo turno preliminare dell’Europa League e sarà possibile vederli su diretta tv su Sky Sport 24, Sky Sport Football ed Eurosport. Il Milan seguirà con molta attenzione le operazioni dato che conoscerà il suo avversario, per accedere alla competizione. La partita è in programma per il prossimo 17 settembre, in gara secca. A differenza di quanto si pensava in precedenza potrebbe non esserci “il rischio” di incontrare l’Hammarby per i rossoneri. La Uefa vuole facilitare le operazione decidendo di dividere le squadre in gruppi più ristretti. Il Milan intanto si prepara a tornare in campo, l’accesso all’Europa è fondamentale e i rossoneri saranno testa di serie.