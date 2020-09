Notizie Milan – Offerta del Friburgo per Rade Krunic

MILANO – Ancora movimenti in uscita per il Milan! Secondo quanto riportato da TuttoSport, il Friburgo avrebbe presentato un’offerta di 8 milioni di euro per Rade Krunic. Già nella giornata di ieri si era detto dell’interesse del club tedesco per il centrocampista bosniaco, che potrebbe quindi lasciare i rossoneri dopo solo un anno.

In questa stagione, l’ex giocatore dell’Empoli non aveva pienamente convinto la dirigenza milanista e il mister: infatti, il classe 1993 ha totalizzato solo 15 presenze in Serie A e 3 in Coppa Italia. In Germania potrebbe trovare lo spazio per giocare con più continuità e il Milan, nel caso in cui la trattativa andasse in porto, guadagnerebbe anche 2 milioni di plusvalenza. Si attendono sviluppi della situazione nei prossimi giorni: nel frattempo però, Krunic sembra sempre più lontano da Milano.