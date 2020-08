Notizie Milan, offerta del Cagliari per Davide Calabria

Notizie Milan – Offerta del Cagliari per Calabria

MILANO – Continuano i movimenti sul mercato del Milan! I rossoneri sono sempre più protagonisti della finestra estiva, con molti nomi che girano dalle parti di Milanello, sia in entrata che in uscita. Uno di quelli fatti nelle ultime ore è quello di Davide Calabria, giovane terzino classe 1996.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, infatti, la società rossonera avrebbe ricevuto un’offerta per l’acquisto del calciatore da parte del Cagliari: 8 milioni di euro più di 2 di bonus. Il Milan, però, avrebbe già rispedito la proposta al mittente, non essendo disposta a cedere il giocatore. La trattativa, comunque, è stata avviata e si attendono sviluppi nei prossimi giorni, che potrebbero essere decisivi per il futuro di Calabria.