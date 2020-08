Calciomercato Milan, gira una voce clamorosa: i tifosi rossoneri tremano!

Calciomercato Milan, pessime notizie: circola una voce che terrorizza i tifosi

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – In queste ore il calciomercato del Milan sta finalmente entrando nella sua fase più calda. La dirigenza rossonera è alle prese con diverse trattative e molto presto potrebbero arrivare i primi colpi. Ma le ultime notizie non sono tutte positive, anzi. Stando al portale inglese Football Insider infatti, il Milan dovrà fare molta attenzione agli assalti del Chelsea, fortemente interessato a Gigio Donnarumma. Il rinnovo del portierone rossonero è, dopo aver concluso la trattativa per Ibra, la questione più spinosa con cui hanno a che fare i dirigenti rossoneri. A Donnarumma resta ancora un anno di contratto, ma Raiola è già pronto a trattare per un nuovo adeguamento di ingaggio. Il procuratore starebbe spingendo molto sulla clausola rescissoria da inserire nel nuovo contratto, che vorrebbe fissare intorno ai 30 milioni di euro in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Una cifra davvero troppo bassa per il calciomercato di oggi, specialmente se si guarda agli ultimi trasferimenti di portieri del livello di Donnarumma. Il Milan vorrebbe fissare la clausola ad almeno 50 milioni, ma se dovesse arrivare l’assalto del Chelsea potrebbe anche decidere di cambiare strategia. I ‘Blues’ sarebbero pronti ad offrire quasi 60 milioni di euro per il portierone rossonero, cifra decisamente più vicina al valore del giocatore sul mercato. La trattativa con Mino Raiola non sarà affatto semplice e il possibile inserimento del Chelsea nella corsa al giocatore potrebbe complicare ulteriormente il tutto. È però molto probabile che Maldini tenterà di blindare definitivamente il suo gioiello con il rinnovo contrattuale e la volontà del giocatore potrebbe davvero fare la differenza. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA