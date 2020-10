Notizie Milan – Nuove voci di mercato su Florian Thauvin

MILANO – Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, il Milan starebbe pensando seriamente a Florian Thauvin. Tanto che per il francese è previsto un tentativo a gennaio, durante la prossima sessione invernale. Non è detto che il giocatore arrivi a Milanello in questa stagione però. Perché il suo contratto con il Marsiglia è in scadenza nel 2021 e i rossoneri potrebbero anche presentare un’offerta valida soltanto quando scadrà il suo accordo con il club francese. Nuove conferme quindi su Thauvin e il Milan, il Diavolo è intenzionato a piazzare il colpo. Un innesto di qualità per Pioli e la sua squadra che andrebbe ad alzare il tasso tecnico della trequarti rossonera.