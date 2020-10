Calciomercato Milan, c’è il tesoretto per gennaio: pronti due grandi colpi!

Calciomercato Milan, tesoretto per gennaio: ecco chi potrebbe arrivare

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – In assenza di calcio giocato, la fantasia dei tifosi si proietta già alla prossima sessione di calciomercato. Il Milan ha operato bene nella finestra estiva, ma a gennaio è già stato confermato dalla stessa società che ci saranno altri investimenti importanti per migliorare la squadra. Secondo il Corriere dello Sport, il duo Maldini-Massara avrebbe già programmato due grandi colpi, realizzabili anche grazie al tesoretto messo a disposizione dal fondo Elliott.

I plenipotenziari di via Aldo Rossi avrebbero in cascina 15-16 milioni pronti, che potrebbero essere anche rimpinguati da alcune cessioni. In particolare, si sta pensando ad un colpo in difesa e ad uno in attacco. Per il reparto arretrato la candidatura più forte resterebbe quella di Nacho. L’operazione era praticamente fatta con il Real, ma il contemporaneo infortunio di Carvajal e Odriozola hanno spinto Zidane a trattenere a Madrid il centrale spagnolo. Con l’uscita a gennaio di uno fra Musacchio e Duarte, il club rossonero andrebbe dritto da Florentino Perez per concludere l’affare. Il colpo Nacho potrebbe essere chiuso a cifre basse, anche grazie all’ottimo rapporto fra i due club.

I milioni rimanenti servirebbero per pagare un indennizzo all'Olympique Marsiglia, che rischia seriamente di perdere Florian Thauvin a zero a giugno. L'esterno francese ha già mostrato entusiasmo per un'eventuale avventura in Serie A. Maldini avrebbe puntato il calciatore già per gennaio, ma qualora il club transalpino dovesse impuntarsi, l'affare potrebbe comunque materializzarsi gratis a giugno.