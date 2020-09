Notizie Milan – Monaco forte su Florentino Luis del Benfica

MILANO – Ancora delle contendenti sul mercato per il Milan! I rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista, soprattutto dopo che la pista Bakayoko sembra ormai tramontata: infatti, la trattativa con il Chelsea, giunta ad un punto morto, sarebbe stata abbandonata dalla dirigenza milanista, che ha iniziato a cercare delle alternative. Una di queste porta il nome di Florentino Luis, calciatore classe 1999 del Benfica.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalla testata portoghese Record, sul giovane centrocampista del club di Lisbona sarebbe forte il Monaco. La squadra del Principato avrebbe messo gli occhi sul giocatore e avrebbe presentato anche un’offerta per acquistare il suo cartellino: prestito a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 30 milioni. In questo modo, i monegaschi potrebbero battere la concorrenza del Milan per Florentino. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.