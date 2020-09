Notizie Milan – Milan-Bologna, le possibili sorprese di Mihajlovic

MILANO – Sinisa Mihajlovic vuole costruire una squadra giovane, dal futuro assicurato. Questa idea potrebbe anche messa in atto prima di quanto si possa pensare. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico serbo potrebbe varare un formazione ‘verde’ per Milan-Bologna. La prima di campionato sia per rossoneri che per i rossoblù, in programma lunedì prossimo, potrebbe riservare delle sorprese grazie proprio alle scelte dell’ex allenatore del Diavolo.