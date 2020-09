Notizie Milan – Mercato: un nuovo centrocampista è nei piani della società

MILANO – Arriverà un nuovo centrocampista. Questo è quello che scrive Tuttosport, facendo il punto sul mercato in entrata del Milan. La dirigenza rossonera ha le idee chiare, così come gli obiettivi sono stati già individuati: Bakayoko, Florentino Luis e Soumarè. Tutto dipenderà dalla possibile cessione di Krunic, conteso tra Friburgo e Torino e i le richieste di Chelsea, Benfica e Lille, proprietarie dei cartellini dei calciatori che interessano al Diavolo. Il mercato del Milan quindi non è chiuso, prima però si devono incastrare diversi tasselli. A partire dal superamento del preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers.