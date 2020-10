Notizie Milan – Mercato: tutti i nomi per la difesa rossonera

MILANO – Il mercato del Milan, dopo l’arrivo di Diogo Dalot, è concentrato sull’arrivo di un difensore centrale. La dirigenza rossonera ha messo nel mirino diversi giocatori, per accontentare le richieste di Stefano Pioli, il tecnico del Diavolo, infatti, come ha detto in conferenza stampa, si aspetta l’arrivo di un altro giocatore.

Secondo quanto riporta TMW, i nomi della lista del duo Maldini-Massara sono: Kabak, centrale dello Schalke 04, Rudiger del Chelsea, Pezzella e Milenkovic della Fiorentina. I due difensore viola, però, sembrano essere irraggiungibili, mentre l’ex giallorosso sembra essere più staccato. Il favorito resta Kabak, per il quale ci sono già stati diversi contatti.