Calciomercato Milan, trattativa no stop: svolta decisiva nella notte!

Calciomercato Milan, notte di fuoco: possibile svolta per chiudere il colpo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Siamo ormai alle ultime ore utili per chiudere i colpi di calciomercato che servono al Milan per compiere un ulteriore salto di qualità. Dopo l’arrivo di Diego Dalot dal Manchester United, ora tutte le forze si concentreranno sull’acquisto di un difensore centrale di grande qualità. Già da ieri la dirigenza rossonera ha iniziato una lunga maratona per chiudere finalmente l’operazione più attesa dai tifosi e dal tecnico del Diavolo. Il Milan avrebbe compiuto la sua scelta definitiva e ora andrà all-in sul giocatore.

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito, il club meneghino ha incontrato gli agenti di Ozan Kabak trovando un accordo per l’arrivo a Milanello. Rimaneva da sbloccare il discorso con lo Schalke 04 che ha sparato una cifra vicina ai 30 milioni, bonus compresi. Il Milan può contare su un tesoretto derivante dalla cessione di Paquetá al Lione (21 milioni) e dalla qualificazione ai gironi di Europa League (15 milioni). Ecco perché un rilancio da parte della dirigenza rossonera sarà presentato. Sembrerebbe che i contatti fra le parti siano andati avanti per tutta la notte, con il Milan che avrebbe superato il tetto dei 20 milioni bonus compresi. L’obiettivo era quello di chiudere entro questa mattina, si attendono novità nelle prossime ore.

L'operazione fino a qualche mese fa sembrava irrealizzabile, visto che lo Schalke 04 rifiutò anche 24 milioni dal Liverpool. Ora invece si è resa possibile in particolare per la situazione economica del club tedesco, che necessità di immettere capitale fresco nelle proprie casse. Il club di Gelsenkirchen avrebbe ammorbidito le proprie richieste economiche, rendendosi conto di non poter incassare la cifra che sperava. Non sono ancora giunte notizie sulla definizione della trattativa, ma c'è fermento per capire se davvero possa arrivare la fumata bianca da un momento all'altro. Vedremo a brevissimo se il blitz notturno rossonero avrà dato i suoi frutti.