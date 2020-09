Notizie Milan – Mercato: tre top-club osservano Calhanoglu

MILANO – Hakan Calhanoglu è il grande trascinatore del Milan, insieme a Zlatan Ibrahimovic, in questo inizio di stagione. Il turco è balzato agli onori della cronaca grazie alla sue prestazioni, che però hanno attirato anche le attenzioni di tre importanti club. La situazione legata al suo rinnovo contrattuale con i rossoneri, ad oggi in scadenza nel 2021, infatti ha ingolosito il PSG, il Manchester United e l’Arsenal, secondo quanto riporta todofichajes.com. Il Milan ovviamente non ha intenzione di perdere il suo trequartista e dopo la chiusura del mercato, ci sarà l’incontro con il suo procuratore. L’interesse delle altre squadre però potrebbe spingere il calciatore e il suo agente a chiedere di più, per un nuovo accordo.