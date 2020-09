Notizie Milan – Mercato: spunta Diogo Dalot del Manchester United

MILANO – SportMediaset rilancia le ultime indiscrezioni di mercato per quello che riguarda il Milan. L’ultimo nome per i rossoneri è quello di Diogo Dalot del Manchester United. Terzino destro portoghese, che avrebbe stregato i rossoneri e per il quale sarebbe stato presentata un’offerta di prestito, proposta per ora rispedita al mittente.

Il club inglese infatti preferirebbe una cessione a titolo definitivo, in ogni però il Diavolo dovrebbe operare un’operazione un’ uscita per far posto al un uovo terzino. Eventualità difficile al momento dato che dalle parti di via Aldo Rossi non sono arrivate offerte né per Calabria, né per Conti. L’alternativa a Dalot, sempre secondo la fonte, è Tomiyasu del Bologna.