Notizie Milan – Mercato: Soumarè, strada in salita per il francese

MILANO – Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, la strada del Milan per Soumarè, adesso è in salita. Il centrocampista resta un obiettivo di mercato per i rossoneri, ma il Lille non ha intenzione di aprire al prestito. La squadra francese ha intenzione solo di cedere a titolo definito il giocatore, ma la valutazione del cartellino è di 35 milioni di euro. Troppo alta come valutazione per le casse del Diavolo. L'ultimo aggiornamento sul centrocampista non sembra quindi indurre all'ottimismo per il Milan. I rossoneri quindi potrebbero tornare alla carica per Bakayoko, dato che l'alternativa al francese sembra tramontare.