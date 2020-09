Notizie Milan – Mercato: si torna a parlare di Todibo

MILAN – Dalla Spagna tornano a parlare di Milan e calciomercato. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, infatti, i rossoneri sarebbero tornati su Todibo del Barcellona. Il centrale francese è stato un obiettivo di mercato del Diavolo, nella scorsa sessione di mercato invernale, il calciatore alla fine scelse di andare allo Shalcke 04, salvo poi fare ritorno nella penisola iberica in estate. il club tedesco infatti a deciso di non riscattarlo, dopo la seconda parte di stagione disputata in Bundesliga. Sul calciatore però, come accaduto anche in passato, ci sono altre squadre con cui confrontarsi, questa volta però è il Wolverhampton.