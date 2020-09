Notizie Milan – Mercato: Ricci sempre più verso la Fiorentina

MILANO – Sky Sport ha riportato le ultime indiscrezioni di mercato su Samuele Ricci, centrocampista dell’Empoli. Voci che riguardano anche il Milan, ma non direttamente. La Fiorentina infatti, sempre secondo l’emittente satellitare, è la squadra più vicina al calciatore, che in passato è stato accostato a più riprese anche ai rossoneri. Come nel caso di Pessina però, il trasferimento di Tonali e la trattativa di Bakayoko hanno messo in secondo piano le altre idee della dirigenza per il centrocampo. I viola intanto lavorano per abbassare il costo del cartellino del ragazzo, dato che il Milan sembra aver abbandonato la pista di mercato. Lasciando così margine di manovra alla società gigliata.