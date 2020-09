Notizie Milan – Mercato: per la difesa di aspettano ‘i saldi’

MILANO – Milenkovic e non solo. Il Milan continua a seguire diversi calciatori, utili per rinforzare il reparto arretrato, ma per il momento tutti gli obiettivi, sulla lista dei desideri della dirigenza rossonera, sono troppo cari. Per il centrale serbo la Fiorentina non fa sconti, servono 40 milioni di euro. L’altro grande obiettivi per il reparto arretrato è Wesley Fofana, ma il Saint-Etienne valuta il calciatore almeno 30 milioni. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Milan non avrebbe fretta, anche perché per il momento i due profili sono fuori budget. I rossoneri hanno tutta l’intenzione di aspettare “i saldi di fine stagione” prima di premere sull’acceleratore. Ma attenzione perché le novità di mercato in casa rossonera non sono finite qui. Carlo Pellegatti svela tutto: “Altri tre colpi per sognare!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA