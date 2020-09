Notizie Milan – Mercato: nuova pretendente per Kabak

MILANO – Ozan Kabak dello Schalke 04 piace a diverse squadre della Serie A. Tra queste c’è sicuramente il Milan, che però ha messo gli occhi anche sul compagno di squadra Nastasic. Il centrale difensivo però è finito anche nel mirino dell’Inter.

oltre ai rossoneri e ai nerazzurri, il calciatore piace anche alla Roma. Anche i giallorossi sono alla ricerca di un difensore, il preferito sarebbe Smalling, ma per il momento l’inglese non è tornato nella Capitale. Difficile l’accordo con il Manchester United e per questo motivo si è virato su altri obiettivi. L’ostacolo maggiore però per Kabak è la valutazione dello Schalke 04: 30 milioni di euro.