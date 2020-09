Notizie Milan – Mercato: non tramonta l’idea Serge Aurier

MILANO – Il Milan ha riallacciato i rapporti per Aurier. I dirigenti rossoneri sono tornati a parlare con il Tottenham, ma per portare il calciatore a Milanello serve prima una cessione in difesa, ipotesi per il momento difficile visto che non sono arrivate offerte per Calabria o Conti. Inoltre per ora la priorità del Milan sul mercato è il difensore centrale, con il nome di Nastasic dello Shalke 04 sempre più caldo. Operazione che potrebbe decollare dopo gli impegni europei e in Serie A del Diavolo. Lo stesso discorso vale anche per le altre piste di mercato che dovrebbero rinforzare il reparto arretrato dei rossoneri.