Notizie Milan – Mercato: Moise Kean va in Francia?

MILANO – Gioca la Serie A, ma il mercato non è chiuso e le notizie su possibili trasferimenti impazzano. Secondo quanto riporta l’Equipe Moise Kean sarebbe ad un passo dal Paris Saint Germain. L’attaccante in passato è stato cercato anche dal Milan, sopratutto nella scorsa sessione invernale di mercato.

L'attaccante della nazionale di Roberto Mancini, infatti, è sul mercato e sembra essere fuori dai progetti di Carlo Ancelotti e del suo Everton. Trasferimento in prestito in Ligue 1, ma non è chiaro se ci sarà il diritto o l'obbligo di riscatto. Potrebbe anche essere un prestito secco di un anno.