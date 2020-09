Notizie Milan – Mercato: Milenkovic, Skriniar lancia l’Inter

MILANO – Fabrizio Romano ha fatto il punto di mercato sull’Inter e la situazione legata a Skriniar. Il difensore nerazzurro, infatti, piace molto al Tottenham e a luglio si era parlato di uno scambio con Ndombele. L’operazione però non è mai decollata, ma la squadra londinese non ha perso le speranze, secondo l’esperto di mercato. Nel caso in cui, però, Skriniar dovesse raggiungere Mourinho al New White Hart Lane, allora L’inter andrebbe con decisione su Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è un obiettivo di mercato anche del Milan, ma le richieste della Fiorentina, 40 milioni di euro, per ora sono troppo alte per le casse rossonere.