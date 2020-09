Notizie Milan – Mercato: Milenkovic, i rossoneri non si arrendono

MILANO – Il Milan non si arrende e continua a puntare Milenkovic, questo è quanto riporta La Nazione. I rossoneri infatti sono sempre il pressing sul serbo, nonostante la Fiorentina non voglia cedere, se non a peso d’oro, alle lusinghe del Diavolo. Il difensore è stato indicato da Pioli come rinforzo ideale per la sua difesa, ma la società gigliata valuta il giocatore intorno ai 40 milioni di euro. Senza aprire alla possibilità del trasferimento a titolo temporaneo, formula con la quale, invece, il club meneghino sta impostando il suo mercato. Il Milan in ogni caso proverà con nuovi assalti ad arrivare al giocatore, anche se con la Fiorentina potrebbe essere messa una trattativa per Chiesa.