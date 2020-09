Notizie Milan – Mercato: Lione, vicini i soldi per Paquetà?

MILANO – Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato a Canal+, emittente francese, di calciomercato. Al centro dei discorsi c’è la cessione di Jeff Reine-Adelaide, il giocatore sembra prossimo a salutare Rudi Garcia e la sua squadra. Ecco le sue parole:

“Jeff è molto più vicino all’Hertha Berlino che allo Rennes al momento. Siamo ancora trattando“.

Parole che portano però a una riflessione. Il Lione infatti continua ad essere interessato a Lucas Paquetà del Milan. L’offerta per il brasiliano però non è mai arrivata, perché i francesi prima dovevano cedere , cosa che sta per accadere, viste le parole del presidente. Che sia prossima anche l’offerta per il rossonero?